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Хави может вернуться в «Барселону» в качестве главного тренера

Хави может вернуться в «Барселону» в качестве главного тренера

«Барселона» начала переговоры с главным тренером «Аль-Садда» Хави, сообщает ARA. По данным источника, в ближайшее время президент каталонского клуба Жоан Лапорта клуба встретится с испанским специалистом, чтобы обусдить условия возвращения в клуб.

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