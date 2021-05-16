Хави может вернуться в «Барселону» в качестве главного тренера

«Барселона» начала переговоры с главным тренером «Аль-Садда» Хави, сообщает ARA. По данным источника, в ближайшее время президент каталонского клуба Жоан Лапорта клуба встретится с испанским специалистом, чтобы обусдить условия возвращения в клуб.