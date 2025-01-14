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Названо число погибших при атаке ВСУ на Горловку

Названо число погибших при атаке ВСУ на Горловку

Пушилин: два мирных жителя погибли при атаке ВСУ на Горловку Два человека погибли, еще пять получили ранения в результате вооруженной агрессии со стороны ВСУ по Горловке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

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