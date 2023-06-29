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Мичков выбран «Филадельфией» под 7-м номером на драфте НХЛ, Симашев и Бут – «Аризоной» под 6-м и 12-м, Хавертц в «Арсенале», УЕФА против крымских клубов в чемпионате России и другие новости

1. Драфт НХЛ-2023. В первом раунде были выбраны 4 россиянина. «Аризона» взяла защитника Дмитрия Симашева под 6-м номером и форварда Даниила Бута под 12-м, «Филадельфия» – форварда Матвея Мичкова под 7-м номером, «Колорадо» – защитника Михаила Гуляева под 31-м.

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