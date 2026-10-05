Россия снимает белые перчатки: ограничений на удары по Украине больше нет

Путин в речи на Валдайском клубе обозначил новую реальность не только для СВО Вы знали, что в минобороны Эстонии вслед за украинскими телеграм-каналами стали писать «Россия» со строчной буквы, а в Латвии запрещают общественным СМИ вещание на русском языке с 2027 года? У нас то ли в ответ на это, то ли по недоразумению в столовой Госдумы переименовали «котлету по-киевски» в «котлету с маслом».
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