Путин в речи на Валдайском клубе обозначил новую реальность не только для СВО Вы знали, что в минобороны Эстонии вслед за украинскими телеграм-каналами стали писать «Россия» со строчной буквы, а в Латвии запрещают общественным СМИ вещание на русском языке с 2027 года? У нас то ли в ответ на это, то ли по недоразумению в столовой Госдумы переименовали «котлету по-киевски» в «котлету с маслом».