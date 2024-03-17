Слова Тима Кука обошлись Apple в $490 млн досудебных потерь

Компания Apple решила пойти на досудебное соглашение в сражении с «пенсионерами». Совет графства Норфолк, выступающий управляющим Пенсионного фонда своего округа, уличил руководителя компании в обмане инвесторов.
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