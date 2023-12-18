Десятки тысяч мигрантов высылают из России - процесс пошёл. Дальше больше?

А

Александр

Получилось, что безмозглые и наглые эффективные вместо трудовых мигрантов, навезли в Россию целые аулы чуждых ей семей. И страна погрязла с ними во всех видах социальных, антисоциальных, правовых и общественных проблемах. Получается Россия обеспечила барыгам бакшиш, гражданам - жупел в виде русофобских пришельцев с их нахлебническими семьями, от которых никто не знает как избавиться. И, судя по комментариям, о каких добрососедских отношениях может идти речь? Безмозглая политика её алчных субъектов в виде шуточек, недоговорок, позерства и трёпа привела к тому, что Россия просто теряет лицо. Кто будет уважать государство, из которого можно веревки вить и трусы сушить? Вскрывающиеся факты существовали годами у всех на виду. Последствия для ответственных лиц - в отстойник, в советники, а то и в депутаты. Наверное, представлять интересы таких же. Что и присходит с миграцией. Драйвер развития у нас, выходит, взятка. А народ друг другу чубы рвет да слюной брызжет. Короче, все это хавает.