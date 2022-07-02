Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

В «Реале» планируют использовать Азара как ложную девятку, чтобы дать отдых Бензема и игровое время Эдену

Полузащитник «Реала» Эден Азар может сменить позицию в следующем сезоне. По информации As, в сезоне-2022/23 главный тренер «Мадрида» Карло Анчелотти планирует использовать бельгийца в качестве ложной девятки.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх