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30-метровые часы Страсбургского собора – шедевр эпохи Возрождения

30-метровые часы Страсбургского собора – шедевр эпохи Возрождения

Огромные астрономические часы, расположенные в Страсбургском соборе во Франции, являют собой уникальный шедевр эпохи Возрождения, созданный математиками, художниками и другими передовыми специалистами своего времени.

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