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ВС РФ поразили резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одессы

ВС РФ поразили резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одессы

Минувшей ночью Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили резервуары с горюче-смазочными материалами в порту «Одесса», а также поразили сухогруз, который осуществлял доставку военного груза в один из портов Украины.

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