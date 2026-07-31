ВС РФ поразили резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одессы

Минувшей ночью Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили резервуары с горюче-смазочными материалами в порту «Одесса», а также поразили сухогруз, который осуществлял доставку военного груза в один из портов Украины.
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