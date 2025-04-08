Ледоход на Оби будет ранним

В этом году начало ледохода на Оби прогнозируется раньше обычных сроков. «Вскрытие Оби в районе Салехарда и Лабытнанги ожидается в двадцатых числах мая», – говорится в сообщении департамента природных ресурсов на официальной странице «ВКонтакте».