Ледоход на Оби будет ранним

В этом году начало ледохода на Оби прогнозируется раньше обычных сроков. «Вскрытие Оби в районе Салехарда и Лабытнанги ожидается в двадцатых числах мая», – говорится в сообщении департамента природных ресурсов на официальной странице «ВКонтакте».
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