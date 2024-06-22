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Пепел от вулкана Карымский не угрожает населению

Пепел от вулкана Карымский не угрожает населению

На Камчатке продолжается мониторинг ситуации после пепловых выбросов из вулкана Карымский. Министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев заверил население, что выпавший накануне пепел не представлял угрозы для жизни людей.

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