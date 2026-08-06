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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Клипперс» отчислят новичка года G-лиги Шона Педуллу

«Клипперс» отказались от услуг разыгрывающего Шона Педуллы , сообщает Майкл Скотто из HoopsHype. В прошлом сезоне 23- летний баскетболист провел семь матчей за команду из Лос-Анджелеса, реализовал 5 из 15 бросков с игры и набрал 13 очков за 31 минуту на площадке в сумме.

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