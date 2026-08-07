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Новые рубежи и новые открытия: что ждет россиян на следующей неделе

Новые рубежи и новые открытия: что ждет россиян на следующей неделе

Следующая неделя для России пройдет на пересечении технологической, региональной и военной повестки. Владимир Путин может посетить запуск первой очереди СКИФа в Новосибирской области – одного из крупнейших научных проектов класса «мегасайенс».

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