ЮЖНОЕ ТУШИНО

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Собянин: В Москве около 200 объектов строится с использованием технологий информационного моделирования

Собянин: В Москве около 200 объектов строится с использованием технологий информационного моделирования

В Москве возводят семь объектов  с помощью технологий информационного моделирования Как проинформировал  мэр Москвы Сергей Собянин, технологии информационного моделирования (ТИМ) используют в столице при строительстве домов по программе реновации.

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