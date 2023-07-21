Собянин: В Москве около 200 объектов строится с использованием технологий информационного моделирования

В Москве возводят семь объектов с помощью технологий информационного моделирования Как проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин, технологии информационного моделирования (ТИМ) используют в столице при строительстве домов по программе реновации.
В Москве возводят семь объектов с помощью технологий информационного моделирования Как проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин, технологии информационного моделирования (ТИМ) используют в столице при строительстве домов по программе реновации.
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