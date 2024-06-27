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Царьград

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В Екатеринбурге молодая девушка выпала из окна на 18 этаже и осталась жива

В Екатеринбурге молодая девушка выпала из окна на 18 этаже и осталась жива

Местная жительница мыла окна и сорвалась вниз.В Екатеринбурге вечером 26 июня жительница дома №12 на улице Авиационной мыла окна и сорвалась вниз с 18-го этажа.

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