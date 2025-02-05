SciAdv: падение на Землю среднего метеорита охладит планету на 4°C

Южнокорейские ученые из Центра физики климата при Пусанском национальном университете провели моделирование, чтобы оценить последствия столкновения Земли с астероидом среднего размера (около 500 метров в диаметре).
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