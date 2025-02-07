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Ситуация на Курском направлении: ВСУ удалось прорвать российскую оборону на ряде участков

Ситуация на Курском направлении: ВСУ удалось прорвать российскую оборону на ряде участков

В Курской области, где вчера ВСУ перешли в наступление, ситуация обостряется. Несмотря на понесенные вчера потери, оккупанты сумели существенно продвинуться, о чем сообщают российские военные источники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Александр Котов
А почему в России предателей из числа &quot;отцов-командиров&quot; не расстреливают?
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14 час.
Андрей Баканин
А у нас хоть кого-то расстреливают?
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14 час.
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