"НАШЕ Радио" стало лауреатом премии правительства РФ за музыку и организацию "НАШЕСТВИЯ"

В преддверии Дня российской печати премьер-министр РФ Михаил Мишустин выручил радиостанции "НАШЕ Радио" премию правительства РФ за 2023 год в области средств массовой информации за поддержку современной отечественной музыки.
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