NVIDIA хотела продаться AMD, но Хуанг хотел быть главой объединения В данный моме...

NVIDIA хотела продаться AMD, но Хуанг хотел быть главой объединенияВ данный момент NVIDIA является самой дорогой компанией на планете и превосходит по капитализации AMD и Intel вместе взятые, но бывший инженер из AMD сообщает, что когда-то в прошлом у “зеленых” были мысли полностью продаться “красным”.