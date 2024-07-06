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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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NVIDIA хотела продаться AMD, но Хуанг хотел быть главой объединения В данный моме...

NVIDIA хотела продаться AMD, но Хуанг хотел быть главой объединения В данный моме...

NVIDIA хотела продаться AMD, но Хуанг хотел быть главой объединенияВ данный момент NVIDIA является самой дорогой компанией на планете и превосходит по капитализации AMD и Intel вместе взятые, но бывший инженер из AMD сообщает, что когда-то в прошлом у “зеленых” были мысли полностью продаться “красным”.

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