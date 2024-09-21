Битва за Горняк: «Уже невозможно скрывать, что русские там офигеть как продвинулись»

Радомир Маркуш 20 сентября 2024 г. В случае освобождения населенного пункта ВСУшникам придется зимовать в чистом поле под ударами нашей артиллерии С Покровского/Красноармейского и Селидовского направлений, являющих собой единый театр боевых действий, приходят плохие для щирых громадян новости.
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