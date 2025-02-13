В конгрессе США заявили о формировании «оси зла»

«Осью зла» назвал Китай, Россию, КНДР и Иран зампредседателя комитета палаты представителей конгресса США по делам вооруженных сил Роб Уиттман (республиканец из Вирджинии) в своей речи в американском Центре стратегических и международных исследований (организация, признанная нежелательной в РФ), 12 февраля пишет гонконгское издание South China Morning Post.