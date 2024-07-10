2 рецепта легких закусок для пикника: рулетики из лаваша с картофелем и беконом и хрустящее печенье с сыром

Секреты приготовления от бренд-шефа «Крошки Картошки» Сергея Михеева фото: Shutterstock/Fotodom.ruСезон завтраков, обедов и ужинов на свежем воздухе продолжается, а мы продолжаем делиться с вами рецептами самых подходящих закусок для пикника.