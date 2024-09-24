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Жителя Евпатории задержали за оскорбительные посты ВКонтакте

Жителя Евпатории задержали за оскорбительные посты ВКонтакте

Сотрудниками ЦПЭ МВД задержан житель Евпатории Евгений Ткачев, который в социальных сетях публиковал записи, направленные на дискредитацию армии России и осуждение специальной военной операции.

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