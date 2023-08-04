Неспешный разговор

20 843 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Холодок
    Здравствуйте, Сергей. Вот именно, в точку: ==="Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю ст...Госдепом США выде...
  • Валерий Холодок
    Доброй(наверное у Вас уже ночь)ночи, Людмила. Конечно, кому же хочется что-то менять,  НО! на этом месте работы он(он...Запад станет влад...
  • Лариса шумбасова
    В общем-то --как заказывали так и получили!"Рашен математика...

Госдепом США выделено 70 млрд. $ для свержения В.В. Путина.

Госдепом США выделено 70 млрд. $ для свержения В.В. Путина.

Их отрабатывают наёмники в социальных сетях, которые играют во всякие профессии и различные слои населения: обиженные **, называющие себя медработниками, дедушками, бабушками, лицами любой национальности, многодетными мамами и папами, учителями, пенсионерами и т.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Холодок
Здравствуйте, Валерий. Точно вторая? Как на мой взгляд- так первая, да и всегда была первой. Всего наилучшего.
Ответить
8 час.
Сергей Нововожилов
Геббельс не зря  считал её первой.
Ответить
4 час.
Валерий Холодок
Здравствуйте, Сергей. Вот именно, в точку: ===&quot;Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней. Иозеф Геббельс&quot;=== https://pikabu.ru/story/shest_printsipov_propagandyi_po_gebbelsu_8930636?ysclid=lky68z6fs8627133202 ===&quot;Резюме Будьте осторожны: дело Геббельса, как показывает история, не умирает. Никогда не забывайте о главном принципе противодействия манипуляциям: фильтруйте все, что видите и слышите, и будет вам свобода. Как минимум — от опасных предрассудков.&quot;=== Ничего не добавишь- ничего не отнимешь. Всего доброго.
����� ��������� ���������� �� ���������
������
Ответить
13 мин.

Картина дня

наверх