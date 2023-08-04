Госдепом США выделено 70 млрд. $ для свержения В.В. Путина.

Здравствуйте, Валерий. Точно вторая? Как на мой взгляд- так первая, да и всегда была первой. Всего наилучшего.

Валерий Холодок

Здравствуйте, Сергей. Вот именно, в точку: ==="Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней. Иозеф Геббельс"=== https://pikabu.ru/story/shest_printsipov_propagandyi_po_gebbelsu_8930636?ysclid=lky68z6fs8627133202 ==="Резюме Будьте осторожны: дело Геббельса, как показывает история, не умирает. Никогда не забывайте о главном принципе противодействия манипуляциям: фильтруйте все, что видите и слышите, и будет вам свобода. Как минимум — от опасных предрассудков."=== Ничего не добавишь- ничего не отнимешь. Всего доброго.