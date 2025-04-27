Денег нет. Морги переполнены. Церковь грозит «забастовкой»

Церковь в скале. Темппелиаукио, Хельсинки Недавно эстонский парламент Рийгикогу принял закон, который требует от Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) полного разрыва связей с Русской православной церковью (РПЦ).
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