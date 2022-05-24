Максимильян и Стефания: оренбуржцы называют новорожденных необычными именами

Подсчет проводился с 16 по 22 мая. За это время на свет в перинатальных центрах продолжали принимать роды, а в отделе актов регистрации актов гражданского состояния - выдавать счастливым мамам и папам свидетельства о появлении на свет малышей.
Подсчет проводился с 16 по 22 мая. За это время на свет в перинатальных центрах продолжали принимать роды, а в отделе актов регистрации актов гражданского состояния - выдавать счастливым мамам и папам свидетельства о появлении на свет малышей.
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