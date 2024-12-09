Политика как он...
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Политика как она есть

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Восток - дело тонкое

Восток - дело тонкое

Чего там все так причитают по поводу Сирии, не понимаю? Саша Сотник прямо заходится от счастья - а-а-а-, Россию выдавили из Сирии, теперь, минуя ее, дешевый газ потечет в Европу! Ага.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Поздравляю всех - армия Изры в 20 км от Дамаска
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9 час.
СБ
Сергей Бунцов
Арабских стран много, но даже их мало волнует.
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8 час.
Мурзик
Вчера когда эти цыгане пустыни захватили власть я сказал что этим не закончится, так как у этих южан эмоции всегда впереди разума и вот сегодня они уже стреляют друг в друга, бараны без пастуха не могут ходить строем, как и в Ливии, убили пастуха и наступил хаос, войны за табуретку у кормушки, так и тут, что выгодно западу, разделяй и властвуй.
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7 час.

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