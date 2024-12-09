Восток - дело тонкое

Мурзик

Вчера когда эти цыгане пустыни захватили власть я сказал что этим не закончится, так как у этих южан эмоции всегда впереди разума и вот сегодня они уже стреляют друг в друга, бараны без пастуха не могут ходить строем, как и в Ливии, убили пастуха и наступил хаос, войны за табуретку у кормушки, так и тут, что выгодно западу, разделяй и властвуй.