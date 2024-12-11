"Дядя Турал" дерзит, инвестиции растут. Узбекистан получил гарантии от России

TB

Tatyana Boyko

Мало читают люди смотрю я и совсем не знают, что у нас проблемы от этих мигрантов. Уже столько пишем и все бестолку, какие то дяди Туралы, Муралы, пашиняны, просто игнорируют законы и выгораживают своих кишлачников, которых надо палками отсюда гнать до самого дома! Пусть у себя жизнь строят, хватит их тут видеть у себя.