Царьград Фото: коллаж Царьграда Инвестиции России в экономику Узбекистана за девять месяцев выросли на 17%, похвастал первый вице-премьер Мантуров.
"Дядя Турал" дерзит, инвестиции растут. Узбекистан получил гарантии от России
Комментарии
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TB
Tatyana Boyko
Мало читают люди смотрю я и совсем не знают, что у нас проблемы от этих мигрантов. Уже столько пишем и все бестолку, какие то дяди Туралы, Муралы, пашиняны, просто игнорируют законы и выгораживают своих кишлачников, которых надо палками отсюда гнать до самого дома! Пусть у себя жизнь строят, хватит их тут видеть у себя.
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2 час.
фатима лекомцева
Видимо власть в России с помощью чебурбеков желает захватить ..
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34 мин.
Александр Попов
Кто-то может сказать, что в СССР производили мусульмане, кроме татар. Хлопок, овощи, фрукты и ???
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21 мин.
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