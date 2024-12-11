"Дядя Турал" дерзит, инвестиции растут. Узбекистан получил гарантии от России

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Комментарии
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TB
Tatyana Boyko
Мало читают люди смотрю я и совсем не знают, что у нас проблемы от этих мигрантов. Уже столько пишем и все бестолку, какие то дяди Туралы, Муралы, пашиняны, просто игнорируют законы и выгораживают своих кишлачников, которых надо палками отсюда гнать до самого дома! Пусть у себя жизнь строят, хватит их тут видеть у себя.
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2 час.
фатима лекомцева
Видимо власть в России с помощью чебурбеков желает захватить ..
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34 мин.
Александр Попов
Кто-то может сказать, что в СССР производили мусульмане, кроме татар. Хлопок, овощи, фрукты и ???
Ответить
21 мин.

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