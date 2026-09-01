В Текстильщиках провели экскурсии для семей участников СВО

Более 300 членов семей участников специальной военной операции (СВО) посетили бесплатные экскурсии проекта «Мой район».
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