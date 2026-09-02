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Воронежские новости

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Массовое ДТП с перевернувшейся машиной произошло на 9 Января в Воронеже

Массовое ДТП с перевернувшейся машиной произошло на 9 Января в Воронеже

На улице 9 Января столкнулись четыре автомобиля, одна из машин перевернулась. В соцсетях появляются кадры с места массового ДТП.

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