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Владимирские новости

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Во Владимире почтили память жертв теракта в Беслане

Во Владимире почтили память жертв теракта в Беслане

В результате теракта в Беслане погибли 334 человека, из них 186 — дети, самому младшему из которых не исполнилось и полугода.

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