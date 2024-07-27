Делегация РТ посетила Севастополь в рамках Дня ВМФ России

В Севастополе состоялась встреча заместителя Премьер-министра Татарстана Равиля Ахметшина, мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева и главы Тетюшского района Рамиса Сафиуллова с военнослужащими Черноморского флота.
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