День Победы в Петербурге и Ленинградской области пройдет без дождей

В Северной столице 9 мая ожидается до +12 градусов В День Победы, 9 мая, жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области ждет переменная облачность без существенных осадков, сообщили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.