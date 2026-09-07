Расчеты БПЛА "Южной" уничтожили пункт управления дронами ВСУ в многоэтажке Дружковки

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Расчеты ударных дронов 1008-го мотострелкового полка 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск в ходе воздушной разведки выявили и уничтожили пункт управления тяжелыми беспилотными летательными аппаратами ВСУ, оборудованный в подвале многоэтажного дома в Дружковке.
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