НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

2 подписчика

Расчеты БПЛА "Южной" уничтожили пункт управления дронами ВСУ в многоэтажке Дружковки

Расчеты БПЛА "Южной" уничтожили пункт управления дронами ВСУ в многоэтажке Дружковки

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Расчеты ударных дронов 1008-го мотострелкового полка 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск в ходе воздушной разведки выявили и уничтожили пункт управления тяжелыми беспилотными летательными аппаратами ВСУ, оборудованный в подвале многоэтажного дома в Дружковке.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым