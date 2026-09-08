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Егор Крид и группа «Звери» выступят на экстрим-фестивале в «Лужниках»

В субботу, 12 сентября, «Лужники» превратятся в центр притяжения для любителей активного отдыха и уличной культуры.

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