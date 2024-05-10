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Кто войдет в новое российское правительство?

Кто войдет в новое российское правительство?

По данным СМИ, Денис Мантуров покинет должность главы Минпромторга, сохранив пост вице-премьера, Дмитрий Патрушев может занять пост вице-премьера, Николай Шульгинов покинет пост министра энергетики, а Татьяна Голикова сохранит свое креслоПрезидент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.

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