Запрет на транзит российской нефти отвечает интересам Соединенных Штатов, считают в Москве

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что рекомендация Европейского союза (ЕС) Украине запретить транзит российской нефти отвечает интересам Соединенных Штатов.
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