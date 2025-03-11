Раскрыты побочные эффекты популярного среди звезд препарата для похудения

Врач Лазуренко: популярный препарат для похудения может вызывать проблемы с ЖКТ Популярный среди звезд препарат на основе семаглутида, который используется для похудения, может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, рассказала news диетолог, терапевт и эндокринолог Наталья Лазуренко.
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