Раскрыты побочные эффекты популярного среди звезд препарата для похудения

Врач Лазуренко: популярный препарат для похудения может вызывать проблемы с ЖКТ Популярный среди звезд препарат на основе семаглутида, который используется для похудения, может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, рассказала news диетолог, терапевт и эндокринолог Наталья Лазуренко.