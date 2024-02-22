Для назначения пенсии у работницы есть годы, в которых отсутствуют сведения о начислении заработной платы, работодатель части...

Для назначения пенсии у работницы есть годы, в которых отсутствуют сведения о начислении заработной платы, работодатель частично утратил документы о заработке, документы в архив не сдавались, что делать?Ответ: В соответствии с ч.
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