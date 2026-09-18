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Рванул в Россию с Запада за деньгами и поражал всех безумными выходками! Сумманен хотел драться со своим игроком

Рванул в Россию с Запада за деньгами и поражал всех безумными выходками! Сумманен хотел драться со своим игроком

Дичь.Все тренеры разные. Кто-то, как Игорь Никитин из ЦСКА, предпочитает не показывать эмоций на тренерской скамейке и ведет себя подчеркнуто сдержанно, сохраняя максимальную солидность.

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