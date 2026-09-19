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Через систему ДЭГ проголосовали более 75% подмосковных избирателей

Через систему ДЭГ проголосовали более 75% подмосковных избирателей

Более 75% избирателей, зарегистрировавших заявки на ДЭГ, отдали свои голоса в дистанционном формате. Об этом на брифинге в Центре общественного наблюдения заявил секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.

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