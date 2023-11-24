Канчельскис планирует посетить могилу Бобби Чарльтона в декабре

Бывший полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис планирует посетить могилу чемпиона мира 1966 года, трехкратного чемпиона Англии и обладателя Кубка чемпионов в составе этой команды Бобби Чарльтона в декабре.