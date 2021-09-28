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На трассе в Ленобласти в лобовом ДТП погибли двое детей

На трассе в Ленобласти в лобовом ДТП погибли двое детей

Двое детей погибли в результате ДТП в Волховском районе Ленобласти. Об этом сообщает 47news.По предварительной информации, около двух часов ночи 28 сентября на 160-м км трассы «Кола», у деревни Потанино, лоб в лоб столкнулись Nissan и фургон Ford.

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