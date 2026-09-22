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Минфин РФ скорректировал правила разработки бюджетного прогноза для улучшения долгосрочного планирования

Минфин РФ скорректировал правила разработки бюджетного прогноза для улучшения долгосрочного планирования

Министерство финансов Российской Федерации (по данным РИА Новости) подготовило и внедрило изменения в правила разработки бюджетного прогноза.

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