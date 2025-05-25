Глава Гагаузии может быть отстранена от должности после двух месяцев ареста

После двух месяцев ареста глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул формально может быть отстранена от должности по законам автономии, если на это согласится Народное собрание Гагаузии (НСГ), заявила сама Гуцул, 25 мая сообщает ТАСС.