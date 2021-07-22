В Москве запускают программу, упрощающую процедуру получения предпринимателями городских субсидий и грантов

Программа поможет увеличить скорость рассмотрения заявок от предпринимателей В столице запускают новую программу для предпринимателей, благодаря которой процедура получения представителями бизнес-сообщества грантов и субсидий станет более простой.
Программа поможет увеличить скорость рассмотрения заявок от предпринимателей В столице запускают новую программу для предпринимателей, благодаря которой процедура получения представителями бизнес-сообщества грантов и субсидий станет более простой.
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