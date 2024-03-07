Военные США ступят на русскую землю после присяги их президентом

Я то думаю. В отличие от Вас. Судя по ответу осмелюсь предположить, что у Вас "победа СВО" выражается в освобождении всея Украина до Львова, во взятии Харькова, Полтавы, Одессы и пр.? Не ошиблась? Правда, есть еще один вариант- "победа СВО" для Вас заключается в подписании капитуляции России?)))

Natalija Osminina

Вы тут рядом в статье "Путин четко обозначил «последнюю черту, после которой будет гарантированное применения..." чушню написали. Я Вас в нее ткнула, но Вы гордо удалились из обеих тем. А спеси то сколько- в курсе всего)). На самом деле личный агент Госдепа 007 тупо обложался. "Война в Европе" - это ПРОЦЕСС))) И никакого отношения к ударам России Цирконами по военным базам, заводам и аэродоромам НАТО в Европе НЕ ИМЕЕТ. Это ОДНОРАЗОВАЯ АКЦИЯ- МГНОВЕННОЕ УСПОКИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ БЕЗУМНЫХ САТАНИСТОВ.