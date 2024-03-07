Отсчёт пошёл Военные США ступят на русскую землю после присяги их президентом Если не в этом году, то наверняка в следующем военнослужащие США отправятся сражаться против России в официальном статусе.
Военные США ступят на русскую землю после присяги их президентом
Комментарии
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Natalija Osminina
Я то думаю. В отличие от Вас. Судя по ответу осмелюсь предположить, что у Вас "победа СВО" выражается в освобождении всея Украина до Львова, во взятии Харькова, Полтавы, Одессы и пр.? Не ошиблась? Правда, есть еще один вариант- "победа СВО" для Вас заключается в подписании капитуляции России?)))
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18 час.
Natalija Osminina
Вы тут рядом в статье "Путин четко обозначил «последнюю черту, после которой будет гарантированное применения..." чушню написали. Я Вас в нее ткнула, но Вы гордо удалились из обеих тем. А спеси то сколько- в курсе всего)). На самом деле личный агент Госдепа 007 тупо обложался. "Война в Европе" - это ПРОЦЕСС))) И никакого отношения к ударам России Цирконами по военным базам, заводам и аэродоромам НАТО в Европе НЕ ИМЕЕТ. Это ОДНОРАЗОВАЯ АКЦИЯ- МГНОВЕННОЕ УСПОКИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ БЕЗУМНЫХ САТАНИСТОВ.
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16 час.
Ливень
просто кому надо, на западе помнит/знает про Мертвую Руку))) она же Система Периметр))) Всех с собой возмём)))
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12 час.
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