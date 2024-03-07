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Военные США ступят на русскую землю после присяги их президентом

Военные США ступят на русскую землю после присяги их президентом

Отсчёт пошёл Военные США ступят на русскую землю после присяги их президентом Если не в этом году, то наверняка в следующем военнослужащие США отправятся сражаться против России в официальном статусе.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Я то думаю. В отличие от Вас. Судя по ответу осмелюсь предположить, что у Вас &quot;победа СВО&quot; выражается в освобождении всея Украина до Львова, во  взятии Харькова, Полтавы, Одессы и пр.? Не ошиблась? Правда, есть еще один вариант- &quot;победа СВО&quot; для Вас заключается в  подписании капитуляции России?)))
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18 час.
Natalija Osminina
Вы тут рядом в статье &quot;Путин четко обозначил «последнюю черту, после которой будет гарантированное применения...&quot; чушню написали. Я Вас в нее ткнула, но Вы гордо удалились из обеих тем. А спеси то сколько- в курсе всего)). На самом деле личный агент Госдепа  007 тупо обложался.  &quot;Война в Европе&quot; - это ПРОЦЕСС))) И никакого отношения к ударам России Цирконами по военным базам, заводам и аэродоромам НАТО в Европе НЕ ИМЕЕТ. Это ОДНОРАЗОВАЯ АКЦИЯ- МГНОВЕННОЕ УСПОКИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО  ДЛЯ БЕЗУМНЫХ САТАНИСТОВ.
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16 час.
Ливень
просто кому надо, на западе помнит/знает про Мертвую Руку))) она же Система Периметр)))  Всех с собой возмём)))
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12 час.

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