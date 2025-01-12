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Царьград

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Старый Новый год в Нижнем Новгороде 2025: традиции, приметы

Старый Новый год в Нижнем Новгороде 2025: традиции, приметы

Старый Новый год стали отмечать в России после Октябрьской революции: в 1918 году большевики "убрали" разницу в 13 дней с календарём Европы, которая жила по григорианскому календарю.

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