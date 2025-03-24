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За год Москва одобрила строительство 3,5 млн кв. м жилья в промзонах

За год Москва одобрила строительство 3,5 млн кв. м жилья в промзонах

Общая площадь подлежащих редевелопменту участков составит 227,7 га, а общий объем строительства (куда входит не только жилье) — 5,7 млн «квадратов» недвижимости В 2024 году в Москве утвердили 13 проектов планировки по программе комплексного развития территорий (КРТ).

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