Экс-главу нижегородского ГУММиД Левдикова объявили в федеральный розыск: «Скрывается от органов»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая, ФедералПресс. Бывшего директора главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде Андрея Левдикова подозревают во взяточничестве.
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